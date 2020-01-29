29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Dışişleri'nden Macron’a sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
DIŞİŞLERİ'NDEN MACRON’A SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Macron’a sert cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konferansıyla ilgili "Fransa, Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter’e verdiği desteği sonlandırmalıdır" dedi.

Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları şu şekilde:

" Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün (29 Ocak) Yunanistan Başbakanı ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ülkemize yönelik gerçekdışı iddialarıyla yine gündem yaratmaya çalışmıştır.

'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa'nındır. Bu ülkenin Libya'daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter'e koşulsuz destek verdiği bir sır değildir.

Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin verdiği askeri destekle Hafter'in meşru hükümete yönelik sürdürdüğü saldırılar, Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik en ciddi tehdittir. Fransa Cumhurbaşkanı'nın 'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri de pek çok kez Saray'da ağırladığı gayet iyi bilinmektedir.

Konferansı'nda alınan ve siyasi sürecin başlatılmasını da sağlayacak temel karar, kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasıdır. Fransa, Konferans kararlarının uygulanmasına katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Hafter'e verdiği desteği sonlandırmalıdır."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN