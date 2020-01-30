30 Ocak 2020, Perşembe
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Suriye sınırına gece sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020
SURİYE SINIRINA GECE SEVKİYATI

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından Hatay- sınır hattına gece saatlerinde zırhlı personel taşıyıcıları () ile komando ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan iki sevkiyat gerçekleştirildi.

'nin çeşitli birliklerinden sınır hattına gönderilen , komando, iş makinası ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan iki askeri konvoy, gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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