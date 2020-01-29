İstanbul Valiliğinden kapısına çarpı işareti atılan evlerle ilgili açıklama
İstanbul Valiliğinden Pendik’te işaret konulan evlerle ilgili yapılan açıklamada, aile içi anlaşmazlık nedeniyle aynı binadaki 15 yaşındaki bir çocuğun kapılara çarpı işareti yaptığının belirlendiği, olaya ilişkin tahkikatın sürdüğü belirtildi.
İstanbul Valiliğinden, "Pendik'te kapısına çarpı işareti atılan evler" ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlçemizde bir apartmanın 4 dairesinin kapısına kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce, bahse konu adres ve çevresinde görgü tanıkları ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu apartmanın 28 Ocak 2020 günü zil sistemlerinin çalışmadığı, binada oturanlar dışında giriş çıkış yapan olmadığı, kapının anahtar ve kapı şifresi ile açılabildiği, olayın gerçekleştirildiği saatler arasında binaya, 15 yaşlarında S.Y adlı bir erkek çocuğun giriş-çıkış yaptığı anlaşılmıştır.
Adı geçen çocuk ve ailesiyle yapılan görüşmede, S.Y'nin aile içi anlaşmazlık nedeniyle amcası T.Y'yi korkutmak maksadıyla evinin kapısına kırmızı sprey boya ile çarpı işareti (X) attığını, kendisinin yaptığının anlaşılmaması için de kendi evi ile diğer akrabalarının dairelerinin kapısına da aynı işareti yazdığı" anlaşılmıştır. Olaya ilişkin tahkikat Çocuk Büro Amirliği'nce sürdürülmektedir" denildi.
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