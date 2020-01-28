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TSK'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
SINIRDA ASKERİ HAREKETLİLİK!

Türk Silahlı Kuvvetleri () 'da sınır noktalarında görevli birliklere takviye ve askeri araç sevkiyatını sürdürüyor. Zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

'ın sınırına yakın bölgelerine ve 'na takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve 10 araçtan oluşan sevkiyatı yapıldı.

Çeşitli birliklerden Hatay'a gelen ve Kırıkhan ilçesinden geçen askeri araçlar 'na doğru ilerlediler.



TAKVİYE OLARAK GÖNDERİLDİ

Zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ SALDIRIYOR

Suriye'nin Türkiye sınırında kontrol altına alınan ve bölgeyi terk eden terör örgütleri, geçtiğimiz günlerde Azez'de bir bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda, 7'den fazla sivil hayatını kaybetti.

İdlib'de ise Beşar Esad'ın saldırıları sonrasında binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru kaçıyor.

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