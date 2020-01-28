TSK'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay'da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatını sürdürüyor. Zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİ SALDIRIYOR



Suriye'nin Türkiye sınırında kontrol altına alınan ve bölgeyi terk eden terör örgütleri, geçtiğimiz günlerde Azez'de bir bombalı saldırı düzenledi.



Saldırıda, 7'den fazla sivil hayatını kaybetti.

İdlib'de ise Beşar Esad'ın saldırıları sonrasında binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru kaçıyor.