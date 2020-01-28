TSK'dan sınır birliklerine tank sevkiyatı
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hatay'da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatını sürdürüyor. Zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.Hatay'ın Suriye sınırına yakın bölgelerine ve Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na takviye amacıyla gönderilen askeri personel ve 10 araçtan oluşan tank sevkiyatı yapıldı.
Çeşitli birliklerden Hatay'a gelen ve Kırıkhan ilçesinden geçen askeri araçlar Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na doğru ilerlediler.
TAKVİYE OLARAK GÖNDERİLDİ
Zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
TERÖR ÖRGÜTLERİ SALDIRIYOR
Suriye'nin Türkiye sınırında kontrol altına alınan ve bölgeyi terk eden terör örgütleri, geçtiğimiz günlerde Azez'de bir bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda, 7'den fazla sivil hayatını kaybetti.
İdlib'de ise Beşar Esad'ın saldırıları sonrasında binlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru kaçıyor.
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