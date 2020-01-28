Hastanede tedavileri süren depremzedelerin genel durumu hakkında bilgi alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan A Haber'e özel açıklamalar... Bakan Koca, "Enkaz altından çıkarılan depremzedelerin genel sağlık durumları iyi. Mobil hastaneler deprem bölgesinde 24 saat hizmet veriyor." dedi.

Cuma akşamı 20,55'te meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden hemen sonra Elazığ'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerin yaralarının sarılması için büyük mücadele veren Bakan Koca, A Haber'e konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

İlk andan itibaren vatandaşın yanında yer alan ve devletin tüm imkanlarını vatandaşın hizmetine sunan Bakan Koca, "Enkaz altından çıkarılan depremzedelerin genel sağlık durumları iyi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"Belli aralıklarla tüm hastalarımızı ziyaret ediyoruz ve tüm hastalarımızın bilgilerini alarak yakında takip ediyoruz. Tüm imkanları vatandaşımızın lehine kullanarak ihtiyaçlarını gidererek çalışmalarımızı sürüdürüyoruz.

"RİSKLİ BİR DURUM YOK"

Bilindiği üzere depremde 1607 yaralımız vardı. Şu an takip edilen hasta sayımız 82'ye düşmüş durumda...Yoğun bakımda 13 hastamızın tedavileri devam ediyor. Bu yoğun bakım hastalarımızın da hiçbirinin riskli bir durumu yok.

24 SAAT HİZMET ESASI

Mobil hastaneler deprem bölgesinde 24 saat hizmet veriyor. Yüsra'nın annesinin şu anda diyaliz ihtiyacı yok. Takip edilen süreçte servise geçişi sağlanabilir. Azize yaralımızın da genel sağlık durumu iyi. Ciddi bir sorunu yok, tedbiren yoğun bakım şartlarında takip ediliyor.

SAYILARI ARTABİLİR

Bütün yaralılara Elazığ hastanelerinde müdahale edildi. Deprem gecesi hastanelerimizde 9 ameliyat gerçekleştirildi. Enkaz altından çıkarılan depremzedelerin sağlık durumu iyi. Sahra hastanelerimizde çok sayıda yaralıya müdahale edildi. Sahra hastanelerinin sayısı önümüzdeki günlerde artabilir."