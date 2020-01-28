Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! (Son depremler)
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
AFAD verilerine göre; Manisa'da 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Manisa'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.10'da merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde kaydedildi. İzmir'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadı.
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