Kudüs nerede? Kudüs Filistin’e bağlı mı? Kudüs önemi nedir?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs hakkında yaptığı açıklamaların ardından Kudüs nerede sorusu gündem oldu. Kudüs Filistin’e bağlı mı? Kudüs önemi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Trump; açıklamasında, “Kudüs İsrail'e tek olarak ait olacak bir başkent olacak.” diye konuştu. Dünyanın en eski şehirlerinden birisi olan Kudüs; Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet için de kutsaldır. İnsanlık tarihinin en eski şehirlerinden olan Kudüs, uzun tarihi boyunca iki defa yok edildi, 23 defa işgal edildi, 52 defa saldırıya uğradı ve 44 defa ele geçirilip tekrar kurtarıldı.

Kudüs nerede? Kudüs Filistin'e bağlı mı? Trump'ın açıkladığı Doğu Kudüs ve Filistin planının ardından Kudüs önemi nedir sorusuna yanıt aranıyor. Trump, 4 yıl boyunca Filistin'in İsrail ile müzakere edebileceğini belirterek, Kudüs'ün İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edeceğini açıkladı. Peki, Kudüs'ün tarihi önemi nedir?

KUDÜS NEREDE?

Kudüs konumu itibariyle İsrail ve Filistin'in orta noktasında yer almaktadır. Bu nedenle her iki ülke için de büyük öneme sahip olmaktadır. Kudüs'ün diğer ismi, İsrailliler tarafından Jarusalem olarak bilinmektedir.

KUDÜS ÖNEMİ NEDİR?

Kudüs'ün tarihi, bilinene göre milattan önce 2000'lere kadar uzanmaktadır. Tarihi boyunca iki kez yok olma kaderini tadan şehir, 23 işgale, 52 saldırıya tanıklık etmiştir. Hz. Muhammed S.A.V'in İslamiyet'in yayılmasında önemli bir nokta olan Kudüs'ten Miraç'a yükseldiği ve Mescid-i Aksa'nın burada inşa edildiği bilinmektedir.

İslam için önemli olduğu kadar Yahudi ve Hristiyan dinleri için kabul gören bazı yapıtaşları burada bulunmaktadır. İsa'nın burada çarmıha gerildiği rivayeti ve bu nedenle buranın hac noktası olarak kabul görmesi Hristiyanlar için, Milattan önce 10. Yüzyılda Kral Davud'un ele geçirmesi ise Kudüs'ü Yahudiler için anlamlı kılmıştır.

İnsanlık tarihinin en eski şehirlerinden olan Kudüs, uzun tarihi boyunca iki defa yok edildi, 23 defa işgal edildi, 52 defa saldırıya uğradı ve 44 defa ele geçirilip tekrar kurtarıldı. Şehrin en eski bölümüne, İsa'dan önce 4. milenyumda ilk yerleşim gerçekleşti. 1538'de 1. Süleyman hükümranlığı altında, şehri çevreleyen duvarlar inşa edildi. Bugün bu duvarlar Ermeni, Hristiyan, Yahudi ve Müslüman olmak üzere dört çeyreğe bölünmüş olan Eski Kudüs'ü çevrelemektedir.

Eski Kudüs, 1981 yılında Dünya Mirasları arasına girdi. Şehir ayrıca, Tehlike Altında Olan Dünya Mirasları arasındadır. Modern Kudüs, Eski Kudüs'ün sınırlarını aşarak çok büyümüştür.

Küçük bir alan olmasına rağmen Eski Kudüs, birçok dini önem taşıyan noktalara sahiptir. Bunların arasında Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Kutsal Mezar Kilisesi, Kubbet-us-Sahra ve Mescid-i Aksa vardır. Günümüzde İsratil-Filistin çatışmasının en önemli sorunu Kudüs olarak ön plana çıkmaktadır. Günümüzde İsrail'in temel kanunları, Kudüs'ü İsrail'in "bölünmez başkenti" olarak kabul eder. Bu kanun diğer ülkeler tarafından resmi olarak tanınmamaktadır. Uluslararası otoriteler bu son işgali kabul etmeyip, Doğu Kudüs'ü İsrail işgali altında olan Filistin sınırı olarak tanımlar. Bu nedenle Kudüs'te hiçbir elçilik yer almaz.