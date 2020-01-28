Başkan Erdoğan'dan, Senegal'de önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Türkiye- Senegal İş Forumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan "Şu an dünyadaki en önemli 10 alt yapı projesinden 6’sı Türkiye’de bulunuyor" dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Siyaset ile iş dünyasının el ele verdiği durumlarda başları muhakkaktır.
Göre ve geldiğimizde iş adamları iki ay sonrasını bile ön göremiyordu. Böyle bir tablodan ülkemizi kurtardık. Bununla da kalmadık en büyük ekonomik sıçramayı gerçekleştirdik.
- Şu an dünyadaki en önemli 10 alt yapı projesinden 6'sı Türkiye'de bulunuyor.
- İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını geçen yıl devreye aldık.
- Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için çalışıyoruz.
- Turizm alanında 2019 yılında kendi rekorumuzu kırdığımızı görüyorum.
- Silahlı İnsansız hava araçlarında dünyanın dört ülkesinden biriyiz.
- Geleceğin teknolojisiyle üreteceğimizi yerli otomobili inşallah tüm insanlığın kullanımına sunacağız.
- Tüm bu yatırımları devletimizin öncülüğünde özel sektörün katılımıyla yaptık.
- İş dünyamızı teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
- Türk müteahhitlik firmaları Senegal'de bugüne kadar 775 milyon Dolarlık 29 proje üstlendi.
- Türk şirketlerinin buradaki yatırımlarından en büyük faydayı Senegal halkı sağladı.
- Afrika ile ilişkilerimizin köşe taşını oluşturan bir hususu bir kez daha ifade etmek istiyorum.
- Afrika'nın sorunlarının yine Afrikalı kardeşlerimiz tarafından çözüleceğine inanıyorum.
- Afrikalı kardeşlerimizin eski emperyalist yol göstericilere ihtiyacı yok. Afrikalı dostlarımızın beraber yürüyeceği yol arkadaşlarına ihtiyacı var.
- Afrika ile ilişkilerimizin temeli kardeşliktir. Hedefimiz birlikte yol yürümektir.
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