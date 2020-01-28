İranlı şarkıcı Emir Hüseyin Maksudlu İstanbul'da yakalandı
INTERPOL tarafından aranan İranlı rap müzik sanatçısı Emir Hüseyin Maksudlu, İstanbul'da gözaltına alındı. İran'da "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı öğrenilen Maksudlu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
INTERPOL tarafından aranan İranlı rap müzik sanatçısı Emir Hüseyin Maksudlu, İstanbul'da gözaltına alındı.
Fatih'te uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Maksudlu'nun pasaport kontrolünde, bu kişi hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğunu belirledi.
"UYUŞTURUCU KULLANIMINI TEŞVİK" SUÇUNDAN ARANIYORDU
Türkiye'ye 20 Temmuz 2019'da giriş yaptığı ve vize süresini ihlal ettiği anlaşılan Maksudlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İran'da "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı öğrenilen Maksudlu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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