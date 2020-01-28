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İranlı şarkıcı Emir Hüseyin Maksudlu İstanbul'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORDU! İSTANBUL'DA YAKALANDI

INTERPOL tarafından aranan İranlı rap müzik sanatçısı , İstanbul'da gözaltına alındı. 'da "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı öğrenilen Maksudlu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

INTERPOL tarafından aranan İranlı rap müzik sanatçısı , İstanbul'da gözaltına alındı.

Fatih'te uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları Maksudlu'nun pasaport kontrolünde, bu kişi hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunduğunu belirledi.

Son dakika: İranlı ünlü rap müzik şarkıcısı Amir Hüseyin Maghsoudloo İstanbul'da gözaltına alındı |Video İRANLI ÜNLÜ RAP MÜZİK ŞARKICISI AMİR HÜSEYİN MAGHSOUDLOO İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI |VİDEO

"UYUŞTURUCU KULLANIMINI TEŞVİK" SUÇUNDAN ARANIYORDU

Türkiye'ye 20 Temmuz 2019'da giriş yaptığı ve vize süresini ihlal ettiği anlaşılan Maksudlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'da "uyuşturucu kullanımını teşvik" suçundan arandığı öğrenilen Maksudlu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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