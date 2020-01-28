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PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
PKK'LI KADIN TERÖRİST, UZMAN ÇAVUŞUN ARACINDA YAKALANDI!

'da, 19 Kasım günü güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalanan İçişleri Bakanlığınca ‘Terör Arananlar’ listesinde 'gri' kategorinde aranan 'lı terörist 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer'in, 'a gitmek için 'de görevli Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı'nın aracını kullandığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü 'ya yönelik yaptığı çalışma kapsamında 19 Kasım günü insansız hava aracıyla (İHA) yapılan fiziki takip sonucunda 'ın girişinde İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde 500 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan PKK'lı 'Nirvana' kod adlı terörist Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık eden 4 kişi yakalandı.

PKK'lı kadın terörist, uzman çavuşun aracında yakalandı! PKK'LI KADIN TERÖRİST, UZMAN ÇAVUŞUN ARACINDA YAKALANDI!

'den 'a gitmek için yola çıkan, buradan da sahte kimlikle hava yoluyla yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen Tuncer'in gizlilik kararının kaldırıldığı soruşturma dosyasındaki bilgilere ulaşıldı.

Dosyadaki bilgilere göre, teröristin içinde olduğu 06 ETC 79 plakalı otomobili kullanan kişinin 'de görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı olduğu belirlendi. Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı, yolda kimlik kontrolüne yakalanmamak için teröristi aracına almakla suçlanıyor.

TERÖRİST OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Avcı, Yekhevin Güzel ile duygusal ilişki yaşadığını belirterek, rica üzerine araç boş gitmesin diye Güzel'in arkadaşı Tuncer'i de aracına aldığını ve onun terörist olduğunu bilmediğini iddia etti.

Terörist Tuncer ise, daha önceki ifadesinde örgütten kaçmak için arkadaşı Yekhevin Güzel ve annesi Ümmühan Güzel ile İstanbul'a götürülmek üzere 14 bin euro karşılığında anlaştığını anlatmıştı.

Tutuklu bulunan Uzman Çavuş Mehmet Nur Avcı ile birlikte 4 kişi hakkında 10'ar yıl cezası istemiyle dava açılırken, sanıkların yargılamalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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