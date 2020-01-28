Depremzede anne Başkan Erdoğan sayesinde evladıyla hasret gideriyor: "O dünyanın babası"

Elazığ'daki depremde yaralanan Cevriye Can, hastanede kendisini ziyareti sırasında oğluna kavuşmak istediğini belirttiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, Trabzon'dan izinli olarak kente gelen evladıyla bir araya geldi. Anne Can, "Cumhurbaşkanımız, Trabzon Belediye Başkanını aradığında gözümden yaşlar döküldü, ağladım. O dünyanın babası, sadece Türkiye'nin değil, fakir, fukaranın da babasıdır"

Elazığ'daki depremden yaralı olarak kurtulan Cevriye Can, ricasını gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, görev yaptığı Trabzon'dan gelen oğlu ile evinde hasret gideriyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde binadan çıkmaya çalışırken düşerek ayağından yaralanan Can tedavi altına alındı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde çalışan oğlu Ahmet'in üzülmesini istemeyen Can, izin alıp gelmesinin sorun olacağı düşüncesiyle oğluna ağır yara almadığını, sadece ayağının burkulduğunu söyledi.

Oğluna duyduğu özlem üzerine Can, kendisini hastanede ziyaret eden Başkan Erdoğan'a, oğluna kavuşma isteğini dile getirip, izinli olarak gelmesi ricasında bulundu.

Hastane odasındaki ziyaret sırasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile telefonda görüşen Erdoğan, Ahmet'e izin verilmesini istedi.

Bunun üzerine izinli olarak Elazığ'a gelen Ahmet Can, annesi Cevriye Can ile bir araya geldi.

Can, evde tedavisi devam eden annesiyle yakından ilgileniyor.

CAN AİLESİNE TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZORLUOĞLU'DAN ZİYARET

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Elazığ'a gelerek depremzede anne ve belediye personeli oğlunu evlerinde ziyaret etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Zorluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cevriye Can'ın Başkan Erdoğan'a, "Oğlumu özledim." demesi üzerine bu buluşmanın gerçekleştiğini belirterek, Cumhurbaşkanının kendisine "Gönder, benden de 15 gün izin ver." talimatı verdiğini söyledi.

"BUNDAN SONRA AHMET BİZİM EVLADIMIZ"

"Sayın Cumhurbaşkanımız çok yufka yürekli, özel bir insan. Bu kadar yoğunluğa rağmen tek tek herkesle ilgilenebiliyor. Çok özel bir an yaşadık hep birlikte. Biz de çok duygulandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın emri başımızın üzerine. Bundan sonra da Ahmet bizim evladımız." diyen Zorluoğlu, Can'ın kısa sürede annesinin yanına geldiğini, bir süre de ona refakat edeceğini aktardı.

Depremin acısının tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da derinden hissedildiğini ifade eden Zorluoğlu, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Zorluoğlu, "Bu deprem bir kez daha gösterdi ki devletimiz çok büyük. Taziye yerlerini gezdik, insanlar hüzünlü ama dillerinde 'Allah milletimize, devletimize zeval vermesin.' sözü var. Bundan çok büyük mutluluk duydum. Devlet ilk andan itibaren her türlü müdahaleyi fazlasıyla yaptı. İnşallah böyle acı günleri bir daha yaşamayız." diye konuştu.

"O DÜNYANIN BABASI"

Cevriye Can, depremin ardından Bingöl'de görev yapan oğlunun hızla kente geldiğini, Ahmet'i de yanında görmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanından oğlu için izin istediğini anımsatan Can, "Cumhurbaşkanımız, Trabzon Belediye Başkanını aradığında gözümden yaşlar döküldü, ağladım. Allah razı olsun, izin verdi. Çok şükür şu anda yanımdalar. Şu anda hizmetimi yapıyorlar. Cumhurbaşkanı bize çok yardımcı oldu. Cumhurbaşkanımıza, ne kadar izin veriyorsanız, siz biliyorsunuz, dedim. 15 gün izin verdi." şeklinde konuştu.

Can, Başkan Erdoğan'a yönelik, "O dünyanın babası, sadece Türkiye'nin değil, fakir, fukaranın da babasıdır." ifadesini kullandı.

"ANNEMİN YANINDAYIM, ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Ahmet Can ise annesiyle yakından ilgilenmesini, onu görmesini sağlayan Başkan Erdoğan ve Belediye Başkanı Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Annesinin ayağının kırık olduğunu, ameliyat edildiğini bilmediğini anlatan Can, "Bana ayağının burkulduğunu söylediler. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu beni aradı ve hemen Elazığ'a gitmemi söyledi. Bütün imkanları seferber ettiler, gönderdiler. Teşekkür ederim. Şu anda annemin yanındayım çok sevinçliyiz." dedi.