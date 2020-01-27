Son dakika: Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'den Gambiya'nın başkenti Banjul'a geçti. Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'nda Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'den Gambiya'nın başkenti Banjul'a geçti.
Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'nda Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı.
Karşılama sonrası iki ülkenin marşları okundu.
Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Barrow, heyetler arası görüşmeye katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Başkan Erdoğan, Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gambiya'da eşlik ediyor.
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