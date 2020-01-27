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Son dakika: Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'A GAMBİYA'DA SICAK KARŞILAMA

Son dakika haberine göre; Başkan , Cezayir'den Gambiya'nın başkenti Banjul'a geçti. Erdoğan, 'nda Gambiya Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan , Cezayir'den Gambiya'nın başkenti Banjul'a geçti.

Erdoğan, 'nda Gambiya Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılama sonrası iki ülkenin marşları okundu.

Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı BAŞKAN ERDOĞAN, GAMBİYA CUMHURBAŞKANI ADAMA BARROW TARAFINDAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI




Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Barrow, heyetler arası görüşmeye katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan, Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Gambiya'da eşlik ediyor.

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