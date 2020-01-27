Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızıyla beraber hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için bir paylaşımda bulundu.

20 yıl boyunca Los Angeles Lakers'ta forma giyen ve 2016'da emekliliğini açıklayan dünyaca ünlü basketbol efsanesi Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için bir paylaşımda bulundu.

İşte Erdoğan'ın Kobe Bryant mesajı;

Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.