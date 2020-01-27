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Başkan Erdoğan'dan Kobe Bryant mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KOBE BRYANT MESAJI

Başkan , ABD'de geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızıyla beraber hayatını kaybeden efsane basketbolcu için bir paylaşımda bulundu.

20 yıl boyunca 'ta forma giyen ve 2016'da emekliliğini açıklayan dünyaca ünlü efsanesi helikopter kazasında hayatını kaybetti. Başkan , helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için bir paylaşımda bulundu.

İşte Erdoğan'ın Kobe Bryant mesajı;

Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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