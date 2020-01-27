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Elazığ'da onlarca can kurtaran ekipten duygusal veda
Elazığ'daki 6,8'lik depremde 41 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma akşamı gerçekleşen deprem için yapılan açıklama sonrası anında bölgeye intikal eden Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, görevini tamamladı. Başarılı operasyonlarıyla Türkiye'nin gönlünü fetheden kurtarma ekiplerinin duygusal vedası da gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 27.01.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 17:21
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