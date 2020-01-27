Elazığ'da onlarca can kurtaran ekipten duygusal veda

Sürsürü mahallesinde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Buna göre can kaybı sayısı 41 oldu ve enkaz altında kalan son vatandaş da enkazdan çıkarıldı. Böylece deprem bölgesinde görevini tamamlayan arama kurtarma ekipleri çalışmalar sonrası bölgeye veda etti.