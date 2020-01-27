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Elazığ'da onlarca can kurtaran ekipten duygusal veda

Elazığ'daki 6,8'lik depremde 41 kişi göçük altında kalarak hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı'ndan Cuma akşamı gerçekleşen deprem için yapılan açıklama sonrası anında bölgeye intikal eden Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, görevini tamamladı. Başarılı operasyonlarıyla Türkiye'nin gönlünü fetheden kurtarma ekiplerinin duygusal vedası da gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 27.01.2020 17:19 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 17:21
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Elazığ'da onlarca can kurtaran ekipten duygusal veda

Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan kurtarma çalışmalarında büyük özveri ile görev yapan Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama kurtarma çalışmaları sonrası deprem bölgesinden ayrılıyor.

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Elazığ'da onlarca can kurtaran ekipten duygusal veda

Sürsürü mahallesinde iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Buna göre can kaybı sayısı 41 oldu ve enkaz altında kalan son vatandaş da enkazdan çıkarıldı. Böylece deprem bölgesinde görevini tamamlayan arama kurtarma ekipleri çalışmalar sonrası bölgeye veda etti.

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Elazığ'da onlarca can kurtaran ekipten duygusal veda

Elazığ Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi.

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Elazığ'da onlarca can kurtaran ekipten duygusal veda

DUYGUSAL VEDA

Arama kurtarma ekiplerinden enkazda duygusal tören düzenlendi. Farklı ekipler törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.

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Elazığ'da onlarca can kurtaran ekipten duygusal veda