27 Ocak 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Drift atan ambulans sürücüsü hakkında karar!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
DRİFT ATAN AMBULANS SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA KARAR!

'a hasta götürdükten sonra drift atan sürücü hakkında Valiliği'nden bir açıklama daha geldi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlığıyla video yayınlandığı belirtildi.

Drift atan ambulans sürücüsü hakkında karar! DRİFT ATAN AMBULANS SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA KARAR!

Söz konusu paylaşıma ilişkin yapılan incelemede ambulans ve ekibin 'a hasta götürdüğü belirlenirken sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğunun tespit edildiği ve hakkında soruşturma başlatılan ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN