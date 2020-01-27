Son dakika: Elazığ'da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
AFAD verilerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.12'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.12'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 19.12'de meydana geldi. Sarsıntı yerin, 11.94 kilometre altında meydana geldi.
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