Gambiya nerede? Gambiya haritadaki yeri nedir?
Başkan Erdoğan’ın ziyarette bulunmasının ardından Gambiya nerede sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gambiya haritadaki yeri nedir? Gambiya nüfusu ne kadar? Afrika’da yer alan küçük ülkelerden birisi olan Gambiya’nın nüfusunun büyük çoğunluğu Müslümandır. Ülke genelinde 2013 tahmini nüfus sonuçlarına göre 1.740.860 kişi yaşamaktadır. Ülkenin başkenti, Atlas Okyanusu kıyısında ada üzerine kurulu olan Banjul'dur.
Gambiya nerede? Gambiya haritadaki yeri nedir? Başkan Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında ziyarette bulunduğu Gambiya nerede sorusu gündem oldu. Gambiya, meşrutiyet sistemi ile 18 Şubat 1965 tarihinde Büyük Britanya'dan bağımsızlığını kazanarak İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olmuştur. Gambiya haritadaki ilginç yapısıyla dikkat çekmektedir.
GAMBİYA NEREDE?
Gambiya ya da resmî adı ile Gambiya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan devlet. Ülke yüzölçümü açısından Afrika kıtasının anakara kısmında yer alan en küçük ülkesi konumundadır. Ülke Gambiya Nehri'nin her iki kıyısı boyunca kurulmuş olup Atlas Okyanusu kıyısı hariç, tamamen Senegal ile çevrili bir konumdadır. Ülke genelinde 2013 tahmini nüfus sonuçlarına göre 1.740.860 kişi yaşamaktadır. Ülkenin başkenti, Atlas Okyanusu kıyısında ada üzerine kurulu olan Banjul'dur.
Başkenti Banjul ve para birimi Dalasi olan Gambiya, yüzölçümü bakımından Batı Afrika'nın en küçük ülkesi olma özelliğiyle dikkati çekiyor.
Türkiye, 400 yıl süren İngiliz sömürgeciliğinin ardından 1965'te bağımsızlığını kazanan Gambiya'yı ilk tanıyan ülkelerden arasında yer aldı.
Nüfusu yaklaşık 2 milyon 100 bin olan Gambiya'nın yüzde 95,7'sini Müslümanlar, yüzde 4,2'sini Hristiyanlar ve geri kalanını diğer dinlere mensup kişiler oluşturuyor.
Başlıca İngilizce, Mandinka, Wolof ve Fula dillerinin konuşulduğu Gambiya'da yer alan etnik gruplar arasında Mandinka, Fula, Wolof, Jola, Serahuli ve diğerleri bulunuyor.
Yüzölçümü yaklaşık 11 bin 300 kilometrekare olan Gambiya, Atlas Okyanusu kıyısı hariç tamamen Senegal ile çevrili konumda yer alıyor.
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