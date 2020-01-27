AFAD toplanan yardım miktarını açıkladı
Elazığ'daki 6,8 şiddetindeki deprem sonrası başlatılan yardım kampanyalarında toplanan miktar açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremzedeler için başlatılan "Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası"nda 50 milyon 576 bin lira toplandığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremzedeler için başlatılan "Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası"nda 50 milyon 576 bin lira toplandığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgede hayatı normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda afet yönetiminin iyileştirme safhasının sürdürüldüğü belirtildi..
Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası'nın vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ettiği ifade edilen açıklamada, yapılan yardımlar sonucu banka hesaplarında 24 milyon 324 lira 33 kuruş, SMS ile 26 milyon 576 bin 590 lira olmak üzere toplamda 50 milyon 576 bin 914 lira 33 kuruş biriktiği bildirildi.
Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 4 aracın görev yaptığı ifade edildi.
Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 11 bin 32 binadan 274'ünün yıkıldığı, 2 bin 876'sının ağır hasar aldığı, 150'sinin orta ve 3 bin 514'ünün az hasarlı olduğu aktarıldı. Acil olarak yıkılacak 42 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4 bin 716 binanın hasarsız olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.
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