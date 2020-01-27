Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov ile görüştü
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. İkilinin Suriye ve İdlib konularını ele aldığı aktarıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkilinin Suriye ve İdlib konularını ele aldığı aktarıldı.
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