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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Sergey Lavrov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA KRİTİK SURİYE GÖRÜŞMESİ

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı , Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştü. İkilinin Suriye ve İdlib konularını ele aldığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanı , Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkilinin Suriye ve İdlib konularını ele aldığı aktarıldı.

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