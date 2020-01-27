Adana'dan misafirliğe geldi depreme yakalandı! 18 aylık bebeğini enkaz altında böyle hayata bağladı!
Elazığ depreminde Sürsürü Mahallesinde yıkılan Dilek apartmanının enkazında 18 aylık Kumsal bebeği annesi emzirerek hayatta tutmaya çalıştı. Anne Arzu Zeynalov, "Koridorda eşim kollarını açarak korumaya çalıştı. Bu sırada büyük bir çökme ile zemine düştük. Düşünce çocuğumun gözlerine baktım ve kaydığını gördüm. Hemen emzirmeye çalıştım. Emmeyince öldüğünü düşündüm. Sese doğru ilerlemeye başladık. Çocuğumu bir kez olsun kucağımdan indirmedim." dedi.
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı'ndan baba Erşen Zeynalov, 18 aylık Kumsal bebeği ve ailesini kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Enkaz altında Kumsal bebeği annesi emzirmeye çalışarak hayatta tutmaya çalıştı.
Deprem anını anlatan Azerbaycan vatandaşı baba Erşen Zeynalov, "Olay gecesi ailece evde oturup televizyon izliyorduk. Sarsıntı olmaya başladı. Her zamanki gibi ufak bir sarsıntı olduğunu düşündüm. Baktım şiddetleniyor, durmuyor. Kapıya doğru koşmaya başladık. Arkamız ve önümüz yıkılınca koridorda sıkıştık. Kapının önünde eşim, çocuğum ve eşimin kuzenine siper oldum. 3'üncü kattan zemine kadar yıkıldı. Ses duydum. Bir baba 'Ömer, Ömer' diye sesleniyordu. Telefonların ışıklarını yakarak eşim çocuğum, kuzenimiz ve ben dışarıya çıkardım" dedi.
ENKAZ ALTINDA 18 AYLIK ÇOCUĞUNU EMZİRDİ
Anne Arzu Zeynalov, enkaz altında kaldığında bebeği Kumsal'ı hayatta tutmak için emzirdiğini söyledi. Zeynalov, "Eşim, çocuğum ve kuzenim ile beraber oturuyorduk. Bir anda sarsıntı oldu. Eşim de deprem korkumu bildiği ve beni sakinleştirmek için gülümsedi. 2 saniye geçmeden çok büyük yıkıntı meydana geldi. Kalkıp koridora doğru kaçarken elektrikler kesildi. Koridorda eşim kollarını açarak korumaya çalıştı. Bu sırada büyük bir çökme ile zemine düştük. Düşünce çocuğumun gözlerine baktım ve kaydığını gördüm. Hemen emzirmeye çalıştım. Emmeyince öldüğünü düşündüm. Sese doğru ilerlemeye başladık. Çocuğumu bir kez olsun kucağımdan indirmedim. Eşim ışığı gördüm deyince kendimce hayal gördüğünü düşündüm. Psikolojik olarak hiç iyi değiliz. Hiçbir plan yapmadık. Deprem olduğu günden bu yana hiç uyumadım" ifadelerini kullandı.
ADANA'DAN MİSAFİRLİĞE GELDİ ENKAZIN ALTINDA KALDI
Adana'dan misafirliğe gelen Arzu Zeynalov'un kuzeni Çağla Taşarsu ise deprem anını şöyle anlattı:
"Arzu ablam kendince 'İçime bir şey doğuyor, kötü bir şey olacak' diyordu. Kombimiz bozuktu. Komşumuzu aradık 'Kombimiz sizinkinde sıkıntı var mı?' dedik. Komşumuzda 'Bizde sıkıntı yok patlatıp da bizi öldürmeyin' şeklinde bir konuşma geçti. Arzu ablam deprem oluyor dedi. Erşen abi koridorda bizi kollarını açarak korumaya aldı. Dualar etmeye başladık. 3 defa aşağıya doğru yıkılmaya başladı. Erşen ağabey bizi dışarıya çıkardı." dedi.
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