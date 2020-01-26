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Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık açıkladı! Kızılay'dan depremzedelere önemli destek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
KIZILAY'DAN DEPREMZEDELERE ÖNEMLİ DESTEK

Genel Başkanı , Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem hakkında, "Aralarında psikolog, sağlık ve sosyal hizmet uzmanları da olan, 28 uzman personelden oluşan psikososyal destek ekibimiz köy köy, ev ev dolaşarak vatandaşlarımıza destek oluyor" dedi.

, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden psikolojik olarak da etkilenen depremzedelerin içinde bulundukları durumdan en az hasarla kurtulabilmeleri için psikososyal destek hizmeti başlattı.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yardım çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, Elazığ ve Malatya'da 276 uzman ekip ile 67 aracını depremzedelerin ve bölgedeki ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber etti.

Kızılay'ın psikososyal destek uzmanları ise bir yandan depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da ailelere psikososyal destek veriyor. Afet alanında, otel lobisinde ve hanelerde ziyaretler gerçekleştiren uzmanlar, vatandaşların ihtiyaçlarını belirleyerek ilgili birimlere yönlendirmeleri sağlıyor. Vatandaşların kaygı düzeylerinin düşürülmesini hedefleyen uzmanlar, görüşülen afetzedelere psikolojik ilk yardım uyguluyor.

SON DAKİKA: Elazığ'daki deprem arama-kurtarma çalışmalarına onlar da katıldı! Harekete geçtiler SON DAKİKA: ELAZIĞ'DAKİ DEPREM ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA ONLAR DA KATILDI! HAREKETE GEÇTİLER

Afet öncesi, sırası ve sonrası hakkında bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşların deprem psikolojisini kolay atlatabilmeleri için güçlü yönleri ortaya çıkarma ve destekleme çalışması da yürütüyor. Uzmanlar, taziye evlerine ve depremden hasar gören kişilere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı , yürütülen çalışmalara iki yönlü destek sağladıklarını aktararak, "Bir yandan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları olan çadır, battaniye, ısıtıcı ve yemek yardımlarımızı yaparken diğer yandan depremin ruhsal yönden yıkıcı tarafını da bertaraf etmek için psikososyal destek hizmetlerimizi yürütüyoruz. Aralarında psikolog, sağlık ve sosyal hizmet uzmanları da olan, 28 uzman personelden oluşan psikososyal destek ekibimiz köy köy, ev ev dolaşarak vatandaşlarımıza destek oluyor." ifadelerini kullandı.

Kızılay ekipleri tarafından Elazığ ve Malatya'da kurulan mobil mutfaklarla yemek ihtiyacı karşılanırken soğuğun etkisini kırmak için ikram araçlarıyla da sıcak çorba, çay ve çeşitli gıda malzemeleri ikramı yapılıyor.

SON DAKİKA: Elazığ'daki deprem arama-kurtarma çalışmalarına onlar da katıldı! Harekete geçtiler ELAZIĞ'DAKİ DEPREM ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINA ONLAR DA KATILDI! HAREKETE GEÇTİLER
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