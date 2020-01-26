İtfaiye erlerinden anlamlı hareket! Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın balkonundaki Türk bayrağı, itfaiye erleri tarafından alındı. İtfaiye eri Yasin Yılmaz, "Ezilmesin, büzülmesin, toprağın altında kalmasın diye bayrağımızı oradan hemen almak istedik" dedi.
Elazığ'da depremin ardından yıkılan bir binanın balkonundaki Türk bayrağı, ekiplerce bulunduğu yerden alındı.
Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Sürsürü Mahallesi'nde AFAD, UMKE başta olmak üzere ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışması sürüyor.
Çalışmalar sırasında deprem nedeniyle yıkılan bir binanın balkonunda Türk bayrağını gören iki itfaiye eri, hassasiyet göstererek harekete geçti.
İtfaiye erleri, balkona çıkarak Türk bayrağını asılı bulunduğu yerden aldı.
"BAYRAĞIMIZI, ZARAR GÖRMESİN DİYE BALKONDAN ALDIK"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinde yer alan Yasin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği ilk geceden bu yana çalıştıklarını söyledi.
Kendileri için en önemli şeyin enkazda kalanların sağ çıkarılması olduğunu belirten Yılmaz, bunun için saniyelerle yarıştıklarını ifade etti.
"Çalışırken, gözümüze balkondaki Türk bayrağı çarptı. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da görmüştü." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bayrağımızı, zarar görmesin diye balkondan aldık. Bizim için çok değerli ve onur verici bir bayrağımız var. Ezilmesin, büzülmesin, toprağın altında kalmasın diye onu oradan almak istedik. Kahramanmaraş itfaiye ekibinden arkadaşımızla yukarı çıktık, bayrağımızı aşağıya indirdik. Katlayıp göğsümüze koyduk. Çünkü biz bunun için yaşıyoruz."
Kahramanmaraş Belediyesi itfaiye ekibinden Enes Bayraktar da "Bayrak denildiği zaman bizim için akan sular durur." diye konuştu.
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