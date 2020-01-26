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İtfaiye erlerinden anlamlı hareket! Türk bayrağını enkaz altında bırakmadılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
TÜRK BAYRAĞINI ENKAZ ALTINDA BIRAKMADILAR

'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binanın balkonundaki Türk bayrağı, itfaiye erleri tarafından alındı. İtfaiye eri , "Ezilmesin, büzülmesin, toprağın altında kalmasın diye bayrağımızı oradan hemen almak istedik" dedi.

'da depremin ardından yıkılan bir binanın balkonundaki Türk bayrağı, ekiplerce bulunduğu yerden alındı.

Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki sonrası Sürsürü Mahallesi'nde , UMKE başta olmak üzere ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışması sürüyor.

Çalışmalar sırasında deprem nedeniyle yıkılan bir binanın balkonunda Türk bayrağını gören iki itfaiye eri, hassasiyet göstererek harekete geçti.

İtfaiye erleri, balkona çıkarak Türk bayrağını asılı bulunduğu yerden aldı.

Kahraman itfaiyeci 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı KAHRAMAN İTFAİYECİ 2,5 YAŞINDAKİ YÜSRA'NIN KURTARILMA ANINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

"BAYRAĞIMIZI, ZARAR GÖRMESİN DİYE BALKONDAN ALDIK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinde yer alan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği ilk geceden bu yana çalıştıklarını söyledi.

Kendileri için en önemli şeyin enkazda kalanların sağ çıkarılması olduğunu belirten Yılmaz, bunun için saniyelerle yarıştıklarını ifade etti.

"Çalışırken, gözümüze balkondaki Türk bayrağı çarptı. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu da görmüştü." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bayrağımızı, zarar görmesin diye balkondan aldık. Bizim için çok değerli ve onur verici bir bayrağımız var. Ezilmesin, büzülmesin, toprağın altında kalmasın diye onu oradan almak istedik. Kahramanmaraş itfaiye ekibinden arkadaşımızla yukarı çıktık, bayrağımızı aşağıya indirdik. Katlayıp göğsümüze koyduk. Çünkü biz bunun için yaşıyoruz."

Belediyesi itfaiye ekibinden Enes Bayraktar da "Bayrak denildiği zaman bizim için akan sular durur." diye konuştu.

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