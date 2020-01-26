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Elazığ'da depremin şiddetini gösteren görüntü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020
ELAZIĞ'DA DEPREMİN ŞİDDETİNİ GÖSTEREN GÖRÜNTÜ

Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.

ve başta olmak üzere çevre illerin yanı sıra başka ülkelerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki anına ilişkin en net görüntülerden birini 'daki bir avizecinin güvenlik kameraları kaydetti.

Deprem ile birlikte onlarca avize, saniyeler süren depremin şiddetiyle dakikalarca sallandı.

Bir sağa bir sola sallanan, daireler çizen avizelerin bu görüntüsü depremin şiddetinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi.

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