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Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CEZAYİR'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan , Türkiye - Cezayir İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor…

Başkan Türkiye - Cezayir İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor…

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar dolara çıktı. Ticaretimizi 50 milyar dolara çıkaracağız.

Ticaretimizi 50 milyar dolara çıkaracağız

İstanbul'da Türkiye – Afrika 3. Ekonomi Forumu yapılacak

Çok büyük başarıları hep birlikte yakalayacağız

Serbest ticaret anlaşmasının adımını attık

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