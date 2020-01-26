Başkan Erdoğan'dan Cezayir'de önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 26.01.2020 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Cezayir İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye - Cezayir İş Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor…
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Afrika ülkeleriyle ticaretimiz 16 milyar dolara çıktı. Ticaretimizi 50 milyar dolara çıkaracağız.
Ticaretimizi 50 milyar dolara çıkaracağız
İstanbul'da Türkiye – Afrika 3. Ekonomi Forumu yapılacak
Çok büyük başarıları hep birlikte yakalayacağız
Serbest ticaret anlaşmasının adımını attık
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