İçişleri Bakanı Soylu: Enkaz altında 3 vatandaşımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremiyle ilgili son gelişmeleri anlattı. Bakan Soylu; 3 saat içinde Elazığ’da deprem bölgesine ulaşıldığını belirtirken, enkaz altında 3 kişinin olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ depremiyle ilgili son bilgileri bir televizyon kanalının canlı yayınında anlattı. İçişleri Bakanı Soylu; enkaz altında 3 kişinin olduğunu belirtti. Bakan Soylu; "İstanbul'da 7,5'lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7,5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz." diye konuştu.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları
6,8 büyüklüğünde bir depremle karşılaştık. Şöyle baktığımızda 6.8 büyüklüğünde bir deprem hepimizi ürküten ve korkutan bir depremdir. Buna rağmen bugün yönetebilecek bir durumumuz söz konusu.
Bu deprem olur olmaz ki biz de İstanbul'da depreme hazırlık toplantısındaydık. İstanbul'da 5.8'lik deprem olduktan sonra arkadaşlarımızla ilk sayın başkan yardımcımız yapmıştı. Bizler Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde neler yapabileceğimizi değerlendirdiğimiz ve İstanbul'da bir deprem olursa nasıl tedbir alabileceğimiz ve hangi koordinasyonu ne şekilde yapabileceğimize yönelik bizim 28 çalışma grubumuz vardır.
Her çalışma grubunun kendine ait yöneticisi ve ilgili birimleri mevcuttur. Hem bunları tekrar gözden geçirmek hem de İstanbul'daki hangi grubun ne çalışmayı ne şekilde yaptığını incelemek için şuna kadar değerlendiriyoruz. Deprem oldu Topkapı Sarayı'ndaki bütün hazinelerin nasıl korunacağından tutun vatandaşlarımızın toplanma yerlerindeki ihtiyaçlarına kadar çok kompleks bir çalışma bu. İstanbul'da 7.5'luk bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7.5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz.
3 saat içinde Elazığ'a deprem bölgesine ulaştık, tabloyu gördük daha sonra Malatya'ya gittik. Allah bu milletten razı olsun. Müthiş bir duygu birlikteliği oldu. TV'ye çıkıp vatandaşlarımıza cep telefonlarını meşgul etmeyelim, mümkünse internet üzerinden ya da kısa mesajla iletişim kuralım diye rica ettik. Telefon operatörlerinden öğrendik, bütün vatandaşlarımız görüşmelerini internet üzerinden yapmış.
Bütün arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. 45 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde göçük altından çıkardık. Şu anda enkaz altında 3 vatandaşımız var. Bizim hala umudumuz var.
Bu gece itibarıyla çadır sevkiyatlarımızı bir kısmı kuruldu, bir kısmı ise köylere gönderildi. 4 yerde çadır alanımız vardı, bunu 10'a çıkardık.
Bu Elazığ'ın Cumhuriyet tarihinde gördüğü en büyük deprem.
Acil yıkılacak bina 16, ağır hasarlı 267 bina, orta hasarlı 65 bina, az hasarlı 551 bina, hasarsız 559 bina olmak üzere şu ana kadar 1498 bina tespiti yapılmış.
Okullar bizim en sağlam binalarımız. Temel olarak gereken tedbirleri alıyoruz. Kamu binalarımızdan çok eski kalanlardan bir iki tanesinde hasar var. Adıyaman'da bir cezaevi vardı. Yıkılmadı ama tedbiren başka cezaevine nakledildi.
Ben yardım ediyorsam AFAD üzerinden yapıyorum. Biz bir afetle uğraşıyoruz. Bütün bunların her birisinde devlet adına kurduğumuz bir kurgu var ve bu kurguyla hareket etmekteyiz. 99 depreminin sabahı biz Avcılar'a gittik. Avcılar'daki o yıkıntıları gördük. Bir arkadaşımın hanımı enkazın altında kalmıştı. İnanın cesetler yerlerdeydi. Deprem gece olmuştu. Biz bunların hepsini yaşadık. Biz bir nokta belirtiyoruz. Diyoruz ki AFAD'a ulaşın. Meseleyi başka tarafa çekmek isteyenler olabilir. Benim bunlar için bir saniyem bile yok.
Şu anda 4400 personel Elazığ'da çalışıyor. Yardım ekiplerini saymıyorum. Bu insanlar çalışıyorlar. Başka yerlerden fotoğraflar alıp olumsuz haberler yapmak, yanlış dezenformasyon ortaya koymak şuanda böyle bir zaman değil. Tahrik etmeye çalışan yapılara karşı adım atmak devlet olarak görevimiz. Ankara Başsavcılığımız siber olarak tespit ediyor.
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