Son dakika: Manisa'da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Son dakika bilgisine göre; Manisa'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
AFAD son dakika bilgilerine göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.49'da yerin 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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