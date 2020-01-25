25 Ocak 2020, Cumartesi
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Son dakika: Manisa'da korkutan deprem!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020
SON DAKİKA: MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika bilgisine göre; 'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD son dakika bilgilerine göre; 'nın Akhisar ilçesinde saat 20.49'da yerin 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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