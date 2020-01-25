Son dakika: Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar pekcan, "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar pekcan, "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir" dedi.

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