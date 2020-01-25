Son dakika: Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar pekcan, "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya’da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar pekcan, "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Meteoroloji'den deprem bölgesi için yeni uyarı
- Türkiye deprem haritası - Türkiye fay hatları nerede?
- Başkan Erdoğan Elazığ’daki depremde yaralanan vatandaşları ziyaret etti
- Dyson Lin'den İstanbul için deprem uyarısı
- Bakanlık duyurdu: Elazığ ve Malatya'da...
- Depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı
- Başkan Erdoğan vatandaşları uyardı
- Başkan Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
- Elazığ'da enkazdan 19. saatte kurtuluş
- RTÜK o haberler için inceleme başlattı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye deprem haritası - Türkiye fay hatları nerede? Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var?
- Son dakika: Hangi illerde deprem oldu? 24 Ocak son depremler listesi ! Kandilli Rasathanesi ve AFAD...
- Son dakika: Gaziantep, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de deprem mi oldu?
- Son dakika: Malatya, Hatay, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli'de deprem mi oldu? İşte 24 Ocak son depremler
- Türkiye geneli en az 300 öğretmen alımı – İŞKUR aracılığıyla öğretmen alımı yapılıyor! İşte farklı branşlardan öğretmen alımları!
- 30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü nasıl ortaya çıktı?
- Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
- Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
- Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
- Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?
- Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?