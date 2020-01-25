25 Ocak 2020, Cumartesi
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Son dakika: Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020
ELAZIĞ VE MALATYALI ESNAFA KREDİ ÖDEMESİ DESTEĞİ

Son dakika haberine göre; pekcan, " sebebiyle ve ’da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri tarafından ödenecektir" dedi.

pekcan, " sebebiyle ve 'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizleri tarafından ödenecektir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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