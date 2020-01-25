25 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

RTÜK provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
RTÜK O HABERLER İÇİN İNCELEME BAŞLATTI

Son dakika haberine göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), 'daki sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberlere yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN