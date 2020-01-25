RTÜK provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
Son dakika haberine göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üzücü deprem olayı ile alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK), Elazığ'daki deprem sonrası radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberlere yönelik inceleme başlattığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından radyo ve televizyonlarda yer alan provokatif yorum ve haberler için RTÜK tarafından inceleme başlatıldı. AA
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