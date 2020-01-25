Meteoroloji'den kritik uyarı! Buzlanma ve don olayına dikkat! 25 Ocak hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ocak hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre, yurt genelinde hava sıcaklığı gün içerisinde 3 ila 6 derece artacak. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülecek.

25 Ocak hava durumu raporu yayımlandı. Hafta sonu planları yapan vatandaşlar için son dakika hava durumu tahminlerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde ç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, vatandaşların dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Ocak il il hava durumu raporu...Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde 3 ila 6 derece artacak.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.00'dan başlayarak, 26 Ocak 2020 tarihinde saat 10.00'a kadar bölge genelinde, kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve soğuk ısırması gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

-14 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 4, Iğdır'da eksi 6, Erzurum'da eksi 10, Kars'ta eksi 12, Ardahan'da eksi 14, Ağrı'da eksi 14 derece ölçüldü. Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, Ağrı'da eksi 7, Kars'ta eksi 3, Ardahan'da eksi 2, Erzurum'da eksi 4 derece olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. .

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu,

DENİZLİ °C, 14°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Az bulutlu gece saatlerinden sonra çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Az bulutlu,

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu,

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu,

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu,

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu