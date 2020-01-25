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Elazığ depremi sonrası sosyal medyada alçak oyun!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI SOSYAL MEDYADA ALÇAK OYUN!

ve 'da peş peşe yaşanan şiddetli depremlerde onlarca kişi enkaz altında kalırken, şarlatanları yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştürdü. Sahte hesap açan vicdansızlar konum vererek "Enkaz altındayım, yardım edin" şeklinde tweet'ler attı. polisleri, arama-kurtarma ekiplerini meşgul eden vandalların kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

, ve 'yı vuran depremin şokunu yaşarken binlerce insan depremzedelere yardımcı olmak için üzerinden iletişime geçti. Kimi adres verip "Gelin bende kalın" dedi, kimi yaşam belirtisi olan enkaz bölgelerinin yerini paylaştı.

İnsanlıktan nasibini almamış birkaç şeref yoksunu ise twitter'da sahte hesap açıp, "Enkaz altındayım. Yardım edin" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Binlerce kişiyi alarma geçiren, hayat kurtarmak için zamanla yarışan ekipleri meşgul eden vicdansızların yaptığı paylaşımların sahte olduğu geç de olsa anlaşıldı.

polisleri, yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştüren, kamu görevlilerinin işini yapmasını engelleyen, sahte ihbarda bulunan vandalların kimliği tespit etmek için çalışma başlattı.

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