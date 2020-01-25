Merkel'den Başkan Erdoğan’a taziye mesajı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Elazığ’daki deprem nedeniyle Başkan Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Merkel mesajında, 'Aktif destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.
Alman Hükümetinin Basın ve Enformasyon Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Merkel, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, İstanbul'dan döndükten sonra Türkiye'nin doğusunda şiddetli deprem meydana geldiğinden haberdar olduğunu, bundan acı ve üzüntü duyduğunu belirtti.
"AKTİF DESTEK VERMEYE HAZIRIZ"
İnsanların hayatlarından koparıldığını, birçoğunun evlerini kaybettiğini ve bütün vilayetin bu doğal felaketten etkilendiğini aktaran Merkel, "Alman Hükümeti adına size taziye dileklerimi ve aynı zamanda aktif destek vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.
Merkel, yarılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Şansölye Merkel, dün İstanbul'da "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katılmış, ardından Başkan Erdoğan ile görüşmüştü.
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