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Bakan Soylu'dan depremden siyasi rant çıkaranlara sert tepki: İnsanlık dışı bir yaklaşımdır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ: İNSANLIK DIŞI BİR YAKLAŞIM

, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgesine gitti. 'da 5, 'da 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Soylu, sosyal medyada provokasyon ve siyasi rant peşinde olanlara ise sert tepki gösterdi. Soylu, sosyal medyadan asılsız paylaşımlarla vatandaşları provoke edenler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. Soylu, “Meseleyi siyasallaştırıp, Türkiye’nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak, bu saatte yapılabilecek ‘insanlık dışı’ bir yaklaşımdır.” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yola çıkan , Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgesine ulaştı. Bakan Soylu, Bakan Kurum ve Bakan Koca, gelişmeleri yerinde inceledikten sonra ortak basın açıklaması düzenledi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Soylu, 6.8 büyüklüğündeki depremde 'da 5, 'da 13 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. Soylu, son bilgilere göre Malatya'da depremden etkilenen bölgelerde göçük altında kimsenin olmadığını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da 30 vatandaşı arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Soylu, Elazığ'da 405, Malatya'da 148 vatandaşın yaralanarak hastanelere getirildiğini veya geldiğini bildirdi. Malatya'da 5 spor tesisi, 15 okul, 2 kütüphane, 7 pansiyon ve tüm kamu misafirhaneleri depremden etkilenen vatandaşların hizmetine açıldı.

SOSYAL MEDYA PROVOKATÖRLERİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAK

Sosyal medyada bir panik havası oluşturmaya çalışanlar, şu anda Elazığ yanıyor diye başlık atmaya çalışanlara hem sitem diyorum hem de bu konuda gerekli takibatı yapacağımızı da buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. İkincisi ise meseleyi siyasallaştırıp, Türkiye'nin deprem konusundaki yeterliliğini tartışmaya açmak, bu saatte yapılabilecek 'insanlık dışı' bir yaklaşımdır. Bunu çok üzülerek burada ifade etmek istiyorum. Gün birlik ve beraberlik günüdür.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklamalar İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN ELAZIĞ DEPREMİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMALAR

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