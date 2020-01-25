Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar

Elazığ’daki depremin ardından Türkiye kenetlenmişken, CHP’li Tuncay Özkan, eski milletvekili Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ gibi isimler depremden siyasi çıkar elde etmek için harekete geçti. Depremin hemen ardından sosyal medya üzerinden tepki çeken paylaşımlarda bulunan sözde muhalefet partilerinin siyasetçilerine CHP medyası da çanak tuttu. CHP’li Tuncay Özkan, Şanlıurfa’da tadilat halinde olan bir hastanenin videosunu paylaşarak sanki Elazığ’daki depremde hasar görmüş gibi göstermeye çalıştı. Milletin derdiyle dertlenemeyen zihniyetin depremden nemalanmaya çalışması ise tepkiyle karşılandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre illerde de hissedildi. Depremde son yapılan açıklamada 15 vatandaşımız hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'DA TADİLAT HALİNDE OLAN HASTANEYİ ELAZIĞ'DA ZARAR GÖRDÜ DİYE PAYLAŞTI

Elazığ'daki depremin hemen ardından siyasi çıkar elde etmeye çalışan siyasetçiler de harekete geçti. CHP'li Tuncay Özkan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden manipülasyon amaçlı paylaşımlarda bulundu. CHP'li Özkan "Sağlam olması gereken yerlerin başında hastaneler geliyor fakat durum oralarda da içaçıcı değil" diye yazarak video paylaştı. Özkan'ın paylaştığı video Elazığ'da değil Şanlıurfa'da tadilat sırasında çekilen bir hastaneye ait olduğu ortaya çıktı. Tamamen maksatlı şekilde, depremden siyaset yapmaya çalışan Özkan'a vatandaşlar sert tepki gösterdi. CHP'li Özkan daha sonra paylaşımını silmek zorunda kaldı.

DEVLET TÜM İMKANLARINI SEFERBER EDERKEN ONLAR MANİPÜLASYON PEŞİNDEYDİ

Tüm Türkiye Elazığ'daki depremle ilgili nasıl yardımcı olabilirim diye düşünürken kendilerine muhalif diyen siyasetçi ve sözde gazeteciler de manipülasyona başladı. Kurum ve kuruluşlar Elazığ ve çevre illerde hasar gören binalar için seferber oldu. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve çevre illerdeki itfaiye ekipleri dahil tüm birimler harekete geçerek Elazığ'a ulaştı. Vatandaşlar ise depremde zarar gören vatandaşlar için battaniye, sıcak yemek ulaştırmaya çalıştı. Devletin ve milletin deprem sonrası anında reaksiyon göstermesi ve gerekli tüm tedbirleri alması bazılarının zoruna gitti. Sinan Oğan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP'li Tuncay Özkan, gazeteci Ceyda Karan ve oyuncu Berna Laçin sosyal medyadan provokasyona imza attı.

SİYASİ RANT PEŞİNE DÜŞTÜLER

MHP'den ihraç edilen eski milletvekili Sinan Oğan ve gazeteci Ceyda Karan deprem vergilerini gündeme getirdi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, deprem sonrası "Gölcük depreminden bugüne 21 yıl geçti, o günden bugüne Devleti yönetenler ellerini vicdanlarına koysunlar ve sorsunlar: "Kentsel dönüşümle ilgili yaptıklarımız yeterli mi?Ülkemizi ahlaki olarak yönettik mi?Depreme karşı insanımızı ve binalarımızı hazırladık mı?El cevap maalesef!!!" diye yazdı. Daha deprem yeni olmuş ve enkaz altında kalanlar varken siyaset yapılmasına ve bundan nemalanmaya çalışılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

BİR PROVOKASYON DA BERNA LAÇİN'DEN

Sosyal medya hesabı Twitter'dan depremle ilgili paylaşımlarda bulunan oyuncu Berna Laçin, okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı.

Depremdeki can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.