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Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020
ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İSTANBUL'A GELDİ

Başbakanı , Başkan 'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere 'a geldi. İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Başkan Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.

Merkel'i taşıyan uçak, saat 23.15'te 'na indi.

ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Başkan Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, 'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ayrıca ve başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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