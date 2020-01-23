Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çalışma ziyaretinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi. İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Başkan Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.
Merkel'i taşıyan uçak, saat 23.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.
Angela Merkel ve beraberindeki heyetin yer aldığı konvoy, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
İstanbul'da bir dizi temasta bulunması beklenen Merkel'in Başkan Erdoğan'la görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınması bekleniyor.
Görüşmelerde ayrıca Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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