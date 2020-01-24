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Son dakika: Türkiye'den FETÖ'cü Arif Erdem için iade talebi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
TÜRKİYE'DEN FETÖ'CÜ ARİF ERDEM İÇİN İADE TALEBİ

Adalet Bakanlığı, firarisi eski futbolcu 'in ABD'den iadesini istedi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, ABD'de yaşayan FETÖ'cü Arif Erdem için iade talepnamesini ABD makamlarına gönderdiği belirtildi...

'nün futbol yapılanması davasına bakan İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Erdem'in ABD'de olduğuna yönelik haberlerin yayımlanmasının ardından sanığın iadesine yönelik talepname hazırladı.

hakkındaki iade talepnamesi, Adalet Bakanlığınca Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD'ye iletildi.

FETÖ'nün "futbol yapılanması" davasındaki bazı sanıklar, toplantılara katılan Erdem'in FETÖ elebaşı Gülen'le 1994'teki görüşmede bulunduğunu belirtmişti.

HTS analiz raporlarına göre ise Arif Erdem'in, 2012-2013 yıllarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kullandığı cep telefonuyla 289 kez görüştüğü ve mesajla iletişim kurduğu belirlenmişti.

BYLOCK KULLANICISI

Bir tanık beyanında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı da olan Erdem'in, 2002'deki Dünya Kupası maçlarından sonra milli takım futbolcularına dağıtılan primlerin bir kısmını FETÖ elebaşı Gülen'in yardımcılarından Cevdet Türkyolu'na teslim ettiği bildirilmişti.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra 23 Temmuz 2016'da yurt dışına kaçtığı tespit edilen Arif Erdem'in, bir gizli tanık beyanına göre "imam" olarak nitelendirildiği de belirlenmişti.

Firari FETÖ’cü Arif Erdem Virginia’da görüntülendi! FİRARİ FETÖ’CÜ ARİF ERDEM VİRGİNİA’DA GÖRÜNTÜLENDİ!

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