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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Angela Merkel’den İstanbul’da önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
ERDOĞAN İLE MERKEL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberi… Başkan ile Almanya Başbakanı ’in kritik görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Merkel görüşme sonrası 'nde açıklamalarda bulunuyorlar.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan ile Almanya Başbakanı 'in kritik görüşmesi sona erdi. Erdoğan ve Merkel görüşme sonrası 'nde açıklamalarda bulunuyorlar.

Başkan Erdoğan'ın açıkmalarından öne çıkanlar şöyle;

Bugün Merkel ile yoğun ve önemli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldık. İlişkileri daha ileri taşımada kararlıyız.

(Almanya ile) Ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve turizm alanlarında mevcut iş birliğimizi daha da ileri taşımakta kararlıyız.

Köklü dostluk ilişkilerinin sürdürülmesinin, Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra bölgemizin de menfaatine olduğu noktasında hemfikiriz.

Libya ve Suriye ile ilgili bölgesel konuları ele aldık.

Libya'da askeri bir çözümün mümkün olmadığını her defasında vurguladık.

Türkiye ve Almanya göç konusunda Avrupa'nın yükünün büyük bir bölümünü üstlenmiş durumdadır.

AB ve Avrupa ülkelerinin Suriyelilere daha fazla ve hızlı yardım yapmaları her şeyden önce insani bir sorumluluktur.

Hafter'in uzlaşmak gibi bir niyeti olmadığı anlaşıldı.

Libyalı kardeşlerimizi bu zor günlerinde yalnız bırakmamakta kararlıyız.

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