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SON DAKİKA! MSB 2020 askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı! MSB sınıflandırma sonuçları sorgula...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını resmi sitesi üzerinden duyurdu. Haberimizdeki bağlantı ile sorgulama işlemini yapabilirsiniz. İşte 2020 askerlik sınıflandırma sonuçları...

Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart aylarında silah altına alınacak yedek subay, astsubay ve erler ile bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

MSB SINIFLANDIRMA SONUÇLARI SORGULAMA

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