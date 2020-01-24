Başkan Erdoğan: Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan, Merkel'le gerçekleştireceği ikili görüşmeyle ilgili, "İkili ilişkilerimizin yanı sıra Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri ayrıntılı şekilde ele alacağız." dedi. Erdoğan, "Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katıldı.

"TÜRK VE ALMAN DOSTLUĞUNUN SEMBOLÜ HALİNE GELMESİNİ DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan, "1,5 asırlık yolculuğu olan Alman Lisesi gibi Türk Alman Üniversitesinin de Türk ve Alman dostluğunun sembolü haline gelmesini diliyorum." dedi.

Erdoğan, "Ülkemizdeki yükseköğretim seviyesinin hem nicelik hem de nitelik olarak yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir dönem ülkemizde marjinal odakların sürekli istismar ettiği yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını biz kaldırdık."

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYIMIZ 172 BİN"

Başkan Erdoğan, "Uluslararası öğrenci sayımız, 15 binden 172 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Beklentimiz ülkemizin nitelikli yabancı öğretim elemanları için cazip hale gelmesi, beyin göçünün çekim merkezi durumuna dönüşmesidir." dedi.

"YENİ ORTAK ÜNİVERSİTELERİN KURULUŞ SÜREÇLERİNDE ÖRNEKLİK TEŞKİL EDECEKTİR"

Başkan Erdoğan,"Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Türk-İtalyan Üniversitesi gibi ortak üniversitelerin kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, "Türk-Alman Üniversitesinin başarısı, bu anlamda yeni ortak üniversitelerin kuruluş süreçlerinde örneklik teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

"LİBYA'DAKİ KAOS ORTAMI TÜM AKDENİZ HAVZASINI ETKİLEYECEKTİR"

Başkan Erdoğan, "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Son birkaç haftadır yaşadıklarımız Libya için bir turnusol olmuştur."

Libya'daki terör örgütleriyle ilgili Başkan Erdoğan:

"DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleri ile lejyonerlerin palazlanmasını istemiyorsak çözüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor."

Erdoğan,"Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizin barışı, huzuru ve geleceği için bu zor zamanlarında onların yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimizdir"

Erdoğan, "2 bin 400'den fazla kişinin ölümüne, 7 bin 500'den fazlasının yaralanmasına sebep olan bu krizi sonlandırmak en büyük hedefimizdir." dedi.

Libya konusunda düzenlenecek Berlin Konferansı hakkında Başkan Erdoğan, "Berlin Konferansı'nda olduğu gibi barış, çözüm, kan ve gözyaşının durması için atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Barış planı, Libya'da siyasi istikrarın yeniden tesisi yönünde önemli bir adımdır, başarısı, kararların uygulamaya geçirilmesine bağlıdır." ifadelerini kullandı. AA