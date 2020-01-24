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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Elazığ talimatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ELAZIĞ TALİMATI

Elazığ'daki deprem sonrası Başkan bakanların Elazığ'a gitmeleri için acil talimat verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin koca Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gidiyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Kilis'ten Samsun'a birçok ilde hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelişmeleri yerinde incelemek üzere Elazığ'a gidiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

İçişleri Bakanı Soylu bütün gelişmeleri Başkan Erdoğan'a aktardıkları ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'da gitmemiz için talimat verdi" dedi.

Son dakika: Elazığ depremi sonrası Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar SON DAKİKA: ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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