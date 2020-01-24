Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Elazığ talimatı
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
Elazığ'daki deprem sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bakanların Elazığ'a gitmeleri için acil talimat verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin koca Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gidiyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Kilis'ten Samsun'a birçok ilde hissedildi. Depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gelişmeleri yerinde incelemek üzere Elazığ'a gidiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ
İçişleri Bakanı Soylu bütün gelişmeleri Başkan Erdoğan'a aktardıkları ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ'da gitmemiz için talimat verdi" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Tüm kurum ve kuruluşlar seferber edildi
- Son dakika: Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
- Son dakika: Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremde yıkılan binalardan ilk görüntü!
- Elazığ depremi ile ilgili flaş açıklama!
- Elazığ'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü...
- Son dakika: Elazığ’daki deprem sonrası yaralıların enkaz altından çıkarılma anı
- Elazığ'da deprem anı!
- Meteoroloji'den deprem sonrası uyarı
- Depreme canlı yayında yakalandılar!
- AFAD'dan önemli uyarı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Hangi illerde deprem oldu? 24 Ocak son depremler listesi ! Kandilli Rasathanesi ve AFAD...
- Son dakika: Gaziantep, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Batman, Şanlıurfa, Mardin'de deprem mi oldu?
- Son dakika: Malatya, Hatay, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli'de deprem mi oldu? İşte 24 Ocak son depremler
- Türkiye geneli en az 300 öğretmen alımı – İŞKUR aracılığıyla öğretmen alımı yapılıyor! İşte farklı branşlardan öğretmen alımları!
- 30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü nasıl ortaya çıktı?
- Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
- Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
- Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
- Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?
- Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!