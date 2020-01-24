Son dakika: AFAD'dan önemli uyarı! "Kesinlikle girilmemesi gerekmektedir"
AFAD: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor."
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, 28 çalışma grubunun, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."
Açıklamada, AFAD'ın, gelişmeleri aralıksız takip ettiği vurgulandı.
35 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı depremin kaydedildiğini açıkladı.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bu depremden sonra 22.29'a kadar geçen zamanda, büyüklükleri 2,7 ile 5,4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
AFAD'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Elazığ'da Meydana Gelen 6,8 Büyüklüğündeki Deprem Hakkında AFAD'dan bir önemli açıklama daha yapıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre,
"Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 30'dur.
İlk belirlemelere göre altı kişi hayatını kaybetmiştir.
Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır.
Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir.
Elazığ havaalanı çalışır durumdadır.
Tüm çevre iller bölgeye kara yoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir.
Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir.
Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Muş, Sivas, Tokat ve Van AFAD ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 202 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir.
AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1.689 çadır, 1.656 yatak ve 9.200 battaniye sevk edilmiştir.
Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.
Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."
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