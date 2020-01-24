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Son dakika: Meteoroloji'den deprem sonrası soğuk ve don uyarısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020
METEOROLOJİ'DEN DEPREM SONRASI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sonrası, vatandaşları bu gece aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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