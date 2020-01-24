Elazığ'daki deprem sonrası tüm kurum ve kuruluşlar seferber edildi
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır" dedi.
Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4,5 ve 2,9 büyükleri arasında değişen 8 sarsıntı daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve 6,8 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan deprem 6,5 olarak güncellenirken, bu depremin ardından 8 sarsıntı daha meydana geldi. En büyüğü 4,5 ve en küçüğü 2,9 büyüklüğünde olan 8 sarsıntı daha kaydedildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twittler hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Elazığ'da gerçekleşen deprem sonrası basın mensuplarımız ve kuruluşlarımızın teyit edilmeyen görüntüleri paylaşmaması ve kamuoyunu infiale sevk edici paylaşımlardan uzak durması önemlidir.
Bu süreçte deprem bölgesinde görev yapan mülki, idari amirler başta olmak üzere görevli kişilerin medya mensuplarımızca meşgul edilmemesi ve AFAD'ın acil durum bilgilendirmelerinin dikkate alınması önemle rica olunur.
Telefon vb. tüm iletişim araçlarının deprem bölgesi başta olmak üzere meşgul edilmemesi de afet yönetiminde herkesin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bölgemizde gerekli tüm tedbirleri almakta, vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü adımı atmaktadır. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.
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