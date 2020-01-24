Başkan Erdoğan ile Merkel görüşmesi sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi sona erdi. Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.
Başkan Erdoğan ve Merkel sabah Türk-Alman Üniversitesi Kampüsü açılışında bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde cuma namazını kıldı.
KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ
Erdoğan buradan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Vahdettin Köşkü'ne geldi ve ikili kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin 14.45 sıralarında başlayan görüşmesi sona erdi.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.
Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ceren Damar davasında flaş gelişme
- YSK'nın yeni başkanı belli oldu
- CHP HDP ve İyi Parti'nin 'Kanal İstanbul' iki yüzlülüğü
- Diyarbakırlılar Şehit Emniyet Müdürü Okkan'ı unutmadı
- Sağlık Bakanı Koca'dan "Koronavirüsü" açıklaması!
- Yunanistan'dan küstah açıklama!
- Mektupta şok ifadeler: Erdoğan takibimde...
- Bakan Koca'dan flaş Deniz Baykal açıklaması
- Corona Virüsünün Çin Mutfağı ile ilgisi nedir?
- Büyük ihanet! CIA'in soğuk savaş stratejilerini...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye geneli en az 300 öğretmen alımı – İŞKUR aracılığıyla öğretmen alımı yapılıyor! İşte farklı branşlardan öğretmen alımları!
- 30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü nasıl ortaya çıktı?
- Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
- Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
- Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
- Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?
- Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!
- Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor!
- Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izle! - ATV
- Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman 7. bölüm özel sahne!