Başkan Erdoğan ile Merkel görüşmesi sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi sona erdi. Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.

Başkan Erdoğan ve Merkel sabah Türk-Alman Üniversitesi Kampüsü açılışında bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde cuma namazını kıldı.



KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan buradan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Vahdettin Köşkü'ne geldi ve ikili kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin 14.45 sıralarında başlayan görüşmesi sona erdi.





Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.



