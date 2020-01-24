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Başkan Erdoğan ile Merkel görüşmesi sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
ERDOĞAN İLE MERKEL GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Başkan ile Almanya Başbakanı görüşmesi sona erdi. Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.

Başkan Erdoğan ve Merkel sabah Türk-Alman Üniversitesi Kampüsü açılışında bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde cuma namazını kıldı.

KRİTİK GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan buradan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Almanya Başbakanı de Vahdettin Köşkü'ne geldi ve ikili kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin 14.45 sıralarında başlayan görüşmesi sona erdi.



Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi.

Başkan Erdoğan: Atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz! BAŞKAN ERDOĞAN: ATILAN ADIMLARI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DESTEKLEYECEĞİZ!

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