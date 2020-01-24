Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine gelen isim belli oldu. Muharrem Akkaya, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi. Muharrem Akkaya, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı oldu.

MUHARREM AKKAYA KİMDİR?

Muharrem Akkaya: 1964 doğumlu, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı. Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.

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