Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık...
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Orta Doğu'da oluşturdukları istikrarsızlık, gelir eşitsizliği, vekalet savaşları eliyle yürüttükleri terör ve şiddet, hem uyuşturucu ticaretini hem de göçü tetikliyor. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Bütün bunlar nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın en temel göstergesidir." dedi.İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na konuştu.
Bakan Soylu, "Orta Doğu'da oluşturdukları istikrarsızlık, gelir eşitsizliği, vekalet savaşları eliyle yürüttükleri terör ve şiddet, hem uyuşturucu ticaretini hem de göçü tetikliyor. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmamış olsaydık Afrin, PKK tarafından dünyanın en büyük uyuşturucu merkezi haline getiriliyordu. Bütün bunlar nasıl bir süreçle karşı karşıya kaldığımızın en temel göstergesidir." dedi.
"ABD UYUŞTURUCU TERÖRÜNÜ GÖRMEZDEN GELİYORLAR"
Soylu, "PKK-Avrupa veya PKK-ABD ilişkisi örtüşüyor mu, elbette ki hayır. Şikayet eden de onlar, destekleyen de onlar. Yıllardır bunları yazıyorlar ama yıllardır da bu örgüte can suyu sağlamaktan, silah vermekten, militanlarına sığınma hakkı sağlamaktan, arka çıkmaktan, doğrudan mali yardim yapmaktan çekinmiyorlar. Şöyle bir yanılgı içindeler; PKK onların ülkelerinde silahlı terör faaliyetinde bulunmadığı için uyuşturucu terörünü görmezden geliyorlar." diye konuştu.
"UYUŞTURUCU KOKUSU ALDIĞIMIZ HER NOKTAYA MÜDAHALE ETTİK"
İçişleri Bakanı Soylu, "Okul önlerinden uluslararası sularda Libya açıklarına kadar, emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik, sizler, hep birlikte, uyuşturucu kokusu aldığımız her noktaya müdahale ettik. Uyuşturucuya bağlı can kayıplarında 2018'de 657'ye düştük, 2019 rakamı şu an için 255. Adli tıp süreçleri tamamlanınca da öyle sanıyorum ki yine 500'ün altında bir rakamda 2019'u bağlamış oluruz." diye konuştu.
Uyuşturucuyla mücadele hakkında Soylu, "Saha operasyonlarında önemli bir ivme yakaladık. 2016'da 81 bin olan yıllık operasyon sayımız, son iki yıldır 140 binin üstüne çıktı. 2019 rakamımız 148 bin olarak gerçekleşti. Bu ivmeyi düşürmemek, mümkünse artırmak lazım. 2016'da 7 bin 641 olan tutuklu sayısı, 2019'da 25 bin 619 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İBB önünde ayvalı protesto!
- Korkunç iddia: Biyolojik savaş!
- Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı!
- CHP, FETÖ bataklığından kurtarılmalı
- Almanya'dan tatil için geldi! O ilde yakayı ele verdi
- Beklenen açıklama geldi! İşte sınıflandırma sonuçları...
- Manisa beşik gibi sallanıyor!
- Eski polislere FETÖ operasyonu!
- Yunanların planını bozan 8 karar!
- Zombi diyarı! Sokaklarda yere yığılıyorlar...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye geneli en az 300 öğretmen alımı – İŞKUR aracılığıyla öğretmen alımı yapılıyor! İşte farklı branşlardan öğretmen alımları!
- 30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü nasıl ortaya çıktı?
- Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
- Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
- Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
- Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?
- Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!
- Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor!
- Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izle! - ATV
- Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman 7. bölüm özel sahne!