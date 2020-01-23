Son dakika: FETÖ'nün "hakim-savcı sınav çalışma evleri" deşifre oldu!
Son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada, itirafçı beyanları, ankesör kayıtları, ByLock içerikleri ve örgüt evlerine ait "çapraz faturalandırma sistemi" sayesinde 29 ''hakim-savcı sınav çalışma evi'' deşifre edilirken, hala kamuda çalışan örgüt mensubu yeni şüphelilere ulaşıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün mahrem yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "hakim-savcı sınav çalışma evleri"ne düzenlenen operasyonlar ve elde edilen bulgular sayesinde, söz konusu evler deşifre edilerek örgüte ağır bir darbe daha vuruldu.
Soruşturma kapsamında, örgütün hakim/savcılık sınav çalışma evlerini öncelikle Ankara'da örgütlediği, 2014 yılı ve sonrasında faaliyetlerinin genişlemesi sebebiyle İstanbul ve İzmir'de de bu evlerin açılmaya başlandığı belirlendi.
İtirafçı beyanları doğrultusunda, hukuk öğrencileri veya hakim savcı olmak için çalışan mezunların kaldığı İstanbul'daki evlerin tamamının yer gösterme suretiyle tespit edildiği, kira sözleşmesi ve aboneliklerinin evlerde kalan kişilerin üzerine olduğu ancak "çapraz faturalandırma sistemi" şeklinde planlandığı, yani bir örgüt evinde kalan şahsın başka bir örgüt evine ait faturaların üzerine kayıtlı olduğu anlaşıldı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan, İstanbul il yapılanması dahilinde bu evlerden sorumlu örgütsel tabirle "müdür" konumunda olan karı-koca şüphelilerin, teşhis ve yer gösterme yapmak suretiyle İstanbul'daki yapılanmayı tamamıyla ortaya çıkarttıkları, bu bilgiler ışığında ve HTS baz çakışması yöntemiyle bu evlerin hemen tamamında kalan kişilerin tespit edildiği ve haklarında işlem yapıldığı belirtildi.
Bu evlerde kalan şüphelilerin kesinlikle ByLock kullanıcıları arasından seçilmediğini, Bank Asya gibi örgütsel kurum veya kuruluşlarla irtibatının olmadığını belirleyen savcılık, bu evlere yönlendirilen şahısların örgüt tarafından özenle seçildiğini ve "kripto" olarak tarif edilebileceklerini tespit etti. Bu evlere genellikle üniversite yıllarında örgüt evlerinde kalan, "ev abiliği", "mahrem polis (öğrenci) abiliği" veya "asker (öğrenci) abiliği'' gibi görevler yürütmüş örgüt mensuplarından seçilen aidiyeti yüksek, hukuk fakültesi mezunlarının yönlendirildiği ortaya çıktı.
"RENKLENDİRME" YÖNTEMİYLE KAMUYA GİRİYORLAR
Evlerde kalanların örgüte aidiyetleri gözetilerek adli yargı ve idari yargı sınavlarına yönlendirildikleri, sınavı kazananların 2014 yılına kadar örgütsel referans yöntemiyle mülakatı geçmelerinin sağlandığı belirlenirken, 2014 yılı sonrasında evlerde kalanlara aileleri ve sosyal çevreleri de gözetilerek örgüt dışından bir referans bulmaları hususunda telkinlerde bulunulduğu tespit edildi.
Bu aşamada örgüt mensuplarının "renklendirme" adı verilen yöntemle farklı ve legal yapılar içerisine sızarak kamu görevine girdikleri ve faaliyetlerine devam ettikleri, sınavı kazanamayanların ise kesinlikle örgütsel bağlarının koparılmadığı, avukatlık yapılanmasına devredildikleri belirlendi.
Hakim/savcı adaylığı dönemlerinde, örgüt mahrem imamlarının bu evlerde kalan kişilerle ankesörlü telefonla cep telefonlarını arayarak irtibat kurdukları anlaşıldı.
BU EVLERDE KALAN İSİMLERE ULAŞILDI
Savcılık, 2016 yılına kadar örgütün ülke genelindeki hakim/savcılık sınav çalışma evlerinden sorumlu mahrem abi/abla olan karı koca şüpheliler N.S. ve F.S'nin ByLock içeriklerinden yapıya ilişkin çok sayıda bulgu elde ederek, bu evlerde kalan şahısların isimlerine ulaştı.
Alınan itirafçı beyanları, teşhisler, ByLock içerikleri ve ankesör tespitlerini birlikte değerlendiren savcılık, İstanbul genelinde 29 farklı örgüte ait ders çalışma evi tespit etti.
Yapılan çalışmalar neticesinde bu evlerden sorumlu oldukları ve evlerde kaldıkları anlaşılan şüphelilere yönelik 3 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 262 şüpheliye adli işlem yapıldı. Bu şahıslardan 195'i yakalanırken, diğerleri firari olarak aranıyor.
Yakalanan şüphelilerden 88'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İtirafçı 88 şüphelinin ifadelerinde, mükerrer isimler hariç, 1639 kişiden bahsettiği, kamu sorgusunda bunlardan 160'ının aktif kamu çalışanı, 167'sinin ihraç kamu çalışanı (KHK'lı), 36'sının aktif hakim-savcı, 80'inin meslekten ihraç hakim-savcı olduğu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu kişilerin gereğinin yapılması için ilgili kurumlara bildirildiği öğrenildi. Kaynak: AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Nazlı Ilıcak itirafı! Firar planı...
- Tuba Büyüküstün'den Rise of Empires: Ottoman açıklaması
- Hükümet açıkladı! 7 gün 24 saat hizmet verecek
- İşte 'kontrollü darbe' yalanının mimarı!
- Almanya ile FETÖ arasındaki bağlantıyı gözler önüne seren ilişki
- Bakan Akar'dan Yunanistan ve Libya açıklaması
- Van'da yürüyüş ve gösterilere geçici yasak
- Dertleri şimdi anlaşıldı! Tezkere paniği
- Boeing dünyayı böyle kandırdı!
- İstek Vakfı’ndaki taciz skandalı! "Görüntüler nerede"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!
- Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor!
- Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izle! - ATV
- Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman 7. bölüm özel sahne!
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem (Kandilli AFAD son depremler) İstanbul deprem şiddeti kaç?
- Kuruluş Osman’da Ertuğrul Gazi geri dönecek mi? Ertuğrul Gazi tarihte nasıl öldü?
- Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz eşi Kübra Kelkit kimdir, kaç yaşında?
- Son depremler: Aydın'da 3.7 şiddetinde deprem
- Çin’de ortaya çıkan ölümcül Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de görüldü mü?
- 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/1 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- İstanbul Havalimanı'nda pasaport polisleri turkuazları kuşandı
- Ramo 3. bölüm fragmanı izle! Ramo 3. yeni bölüm fragmanında silahlar çekiliyor!