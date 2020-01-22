Ankara metrosunda FETÖ propagandası: Belediyeden izin aldık diyerek...
FETÖ’cü provokatörler, Ankara metrosunda belediye yönetiminden izin aldıklarını söyleyerek, açık açık hain terör örgütü FETÖ’nün propagandasını yaptı. O görüntüleri Twitter hesabından yayınlayan eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Polis bu işin peşine mutlaka düşmeli" ifadelerini kullandı. Söz konusu videoların sosyal medyada yayınlanmasının ardından provokatör FETÖ’cülerin gözaltına alındığı açıklandı. Öte yandan FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın diye önerge veren CHP’nin ve Ankara adaylığı için FETÖ’cü ismin kendisini ikna ettiği söylenen Mansur Yavaş’ın izin verdiği iddiası akıllarda soru işareti bıraktı.
Her fırsatta sosyal medyada propaganda yapan FETÖ mensupları, şimdi de halka açık alanlarda, tutuklu örgüt elemanları için propagandaya başladı. Ankara Metrosu'nda, sade bir vatandaş' gibi görünerek FETÖ'nün propagandasını yapan iki provokatör, sözde KHK mağduriyeti ve darbeye karışan askerî öğrencilerin tutuklanması ile ilgili konuşmalar yaptı. Provokatörlerden birisi, Eskişehir'den geldiğini iddia ederek, müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu eski öğrencisi Fatih Talha Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya için destek istedi.
TEHDİTLER YAĞDIRDI
Diğer provokatör ise Melek Çetinkaya'nın eylem yapamadığını, bunun adaletsizlik olduğunu iddia etti. Güvenlik güçleri tarafından daha önce, aynı provokatöre Melek Çetinkaya ile Güvenpark'ta izinsiz bir şekilde eylem yaparken müdahale edilmişti. Provokatörün, burada çektiği bir videoda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tehditler yağdırdığı dikkat çekmişti.
"YÖNETİMİN HABERİ VAR, İZİN ALDIK"
Ankara metrosunda çekilen görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Bu video Ankara metrosunda Ostim durağında çekilmeye başlanmış. FETÖ'cüler açıktan algı yönetimi yapıyorlar." ifadelerini kullandı. Bir vatandaşın konuşmayı duyup ''Metroda nasıl yaparsınız?'' diye sorduğunu ve "Yönetimin haberi var, izin aldık" cevabının verildiğini belirtti.
VATANDAŞ SESSİZ KALDI
Metrodaki yolcuların FETÖ propagandası yapan provokatörlere sessiz kalması, 250 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tek kelime etmemeleri tepki topladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, söz konusu kişilere Metro'da konuşma yapabilmeleri için herhangi bir izin verilmediğini belirtti. Büyükşehir yetkilileri, "Metroda bu tarz olaylarla karşılaşıldığında müdahale ediliyor. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılıyor. Ancak bu durum çok önlenebilir bir şey değil" dedi.
Aynı zamanda 15 Temmuz gazisi olan EGO Genel Müdür Yardımcısı Fatih Eryılmaz da sosyal medya hesabından "Organize şekilde metro ve halkın kalabalık olduğu yerlerde biten ve FETÖ'cü hainlerin, hainliklerini utanmazca vicdan meselesi gibi propaganda eden mankurtlara müsamahamız yoktur. Görüldükleri yerde hukuk içinde gerekenin yapılması için çalışma arkadaşlarımız bilgilendirilmiştir" paylaşımında bulundu.
GÖZALTINA ALINDILAR
Söz konusu provokatörlerin bu videoların ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındığı açıklandı.
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