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Sağlık Bakanlığı'ndan korona virüsü açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Son dakika haberi! Sağlık Bakanlığınca, ’den gelen tüm uçaklardaki yolcuların uçaktan inişte termal kameralarla taranması kararı alındı.

detaylar gelecek...

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