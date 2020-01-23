Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 danışmanı FETÖ'yle irtibatlı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski MİT mensubu Enver Altaylı ve damadının da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçlamalarıyla açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'in FETÖ'yle bağlantısını ortaya çıkardı.
FETÖ'den tutuklu yargılanan Enver Altaylı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'le 2 ayrı telefon hattından tam 1159 görüşme yaptığı tespit edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 danışmanı Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantısı bulunuyor. İşte o isimler:
10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
FATİH GÜRSUL: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fatih Gürsul'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"tan erişim sağladığı tespit edildi.
2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI
MURAT AKSOY: Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Murat Aksoy, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Darbe girişimi" soruşturmasında da iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.
1 Kasım 2015'teki genel seçim sonrasında Halk TV'de, "Darbe seçeneği konuşuluyor" ifadelerini kullanmıştı. FETÖ'nün, Murat Aksoy'un hesabına 108 bin lira aktardığı tespit edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
KORAY ÇALIŞKAN: Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Koray Çalışkan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün akademik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz 2017 tarihinde gözaltına alındı. Çalışkan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Koray Çalışkan, FETÖ'nün son televizyonu olan Can Erzincan'da programlara katıldı.
FETÖ'nün desteklediği +1 Televizyonu'nda "Kırmızı Telefon" adlı program hazırladı ve sundu. Programa FETÖ'nün kara kutusu firari sanık Emre Uslu ve şu an cezaevinde olan Mehmet Baransu'yu davet etti, konuklar 17-25 Aralık darbe girişimini destekledi.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNUYOR
ALPER KETEN: Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Alper Keten, örgütün haberleşme programı ByLock'tan FETÖ yöneticileriyle irtibat kurduğu tespit edildi.
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Keten'in yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı ve muhtemelen Almanya'da olduğu düşünülüyor.
Keten, 2016'da FETÖ iltisakı gerekçesiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görevine son verildi, Kahramanmaraş'ta CHP'den milletvekilliği adayı oldu, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Bilim Platformu listesinden yönetime getirildi.
KHK İLE İHRAÇ
AHMET CANER YENİDÜNYA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı ve CHP eski Parti Meclisi (PM) Üyesi Prof. Dr. Ahmet Caner Yenidünya, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden ihraç edildi.
FETÖ'DEN TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI'YLA 1159 GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ
RASİM BÖLÜCEK: FETÖ'den tutuklu yargılanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'le 2 ayrı telefon hattından tam 1159 görüşme yaptığı tespit edildi. Enver Altaylı, 15 Temmuz gecesi "ahbabım" dediği Rasim Bölücek ile de görüştüğünü söylemesi de dikkat çekiyor.
KENAN KIRAN / SABAH
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