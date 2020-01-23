23 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Trudeau'nun dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN