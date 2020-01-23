Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü
Giriş Tarihi: 23.01.2020 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan ile Trudeau'nun dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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